24 мая 2026
последняя новость: 21:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Генсек "Хизбаллы" потребовал от правительства Ливана уйти в отставку

время публикации: 24 мая 2026 г., 20:18 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 20:18
Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем выступил с резкой критикой ливанских властей. Он заявил, что правительство "неспособно обеспечить суверенитет страны" и должно уйти в отставку.

Касем категорически отверг прямые переговоры с американской стороной, назвав их выгодными исключительно Израилю, и призвал ливанские власти вернуться к формату непрямых переговоров.

Наим Касем потребовал от правительства отменить решение о монополии государства на оружие, заявив, что "Хизбалла" продолжит вооруженное сопротивление до тех пор, пока государство не сможет самостоятельно защитить Ливан. Он заявил, что этот вопрос может обсуждаться только после полного вывода израильских войск, освобождения пленных и возвращение жителей юга Ливана в свои дома.

