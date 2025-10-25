x
25 октября 2025
25 октября 2025
Ближний Восток

Хуситы намерены объявить погибшими нескольких своих лидеров

Йемен
Хуситы
время публикации: 25 октября 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 12:01
Хуситы намерены объявить погибшими нескольких своих лидеров
AP Photo/Hani Mohammed

Йеменское издание Defense Line, выступающее против хуситов, сообщило со ссылкой на собственные источники, что террористическая группировка "Ансар Аллах" намерена объявить мертвыми нескольких своих лидеров, погибших в результате американских и израильских атак. Погибшим решено организовать официальные похороны.

Согласно сообщению, ранее руководство хуситов приказало скрыть личности погибших, сохранить тела и отложить похороны до завершения деятельности по "поддержке сектора Газы".

По словам цитируемых источников, хуситы находятся "в замешательстве" после последних израильских атак и угроз нанести удар по руководству группировки "Ансар Аллах".

