Хуситы намерены объявить погибшими нескольких своих лидеров

Йеменское издание Defense Line, выступающее против хуситов, сообщило со ссылкой на собственные источники, что террористическая группировка "Ансар Аллах" намерена объявить мертвыми нескольких своих лидеров, погибших в результате американских и израильских атак. Погибшим решено организовать официальные похороны.

Согласно сообщению, ранее руководство хуситов приказало скрыть личности погибших, сохранить тела и отложить похороны до завершения деятельности по "поддержке сектора Газы".

По словам цитируемых источников, хуситы находятся "в замешательстве" после последних израильских атак и угроз нанести удар по руководству группировки "Ансар Аллах".