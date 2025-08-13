x
13 августа 2025
Мир

"Европейская тройка" сообщила ООН о готовности возобновить режим санкций против Ирана

Иран
Франция
Германия
Ядерное оружие
Великобритания
время публикации: 13 августа 2025 г., 11:32 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 11:35
"Европейская тройка" сообщила ООН о готовности возобновить режим санкций против Ирана
AP Photo/Michael Gruber

Великобритания, Германия и Франция направили Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности ООН послание, в котором сообщили: они готовы использовать все дипломатические меры, чтобы не позволить Ирану стать обладателем ядерного оружия.

"Мы однозначно заявляем: если Иран до конца августа не проявит готовности вернуться за стол переговоров с международным сообществом, "Европейская тройка" намерена ввести против него дополнительные санкции", – говорится в документе, подписанном тремя министрами иностранных дел.

В послании подчеркивается: с 2019 года власти Иран систематически нарушают подписанный в 2015 году договор о судьбе иранской ядерной программы. В частности, запасы обогащенного урана в 40 раз превысили максимально допустимые.

