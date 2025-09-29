x
29 сентября 2025
|
последняя новость: 00:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 сентября 2025
|
29 сентября 2025
|
последняя новость: 00:49
30 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Исламский джихад": "План Трампа – формула поджога региона"

Газа
Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
Израиль
Исламский джихад
время публикации: 29 сентября 2025 г., 23:59 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 23:59
"Исламский джихад": "План Трампа – формула поджога региона"
AP Photo/Hassan Ammar

Генеральный секретарь "Исламского джихада" Зияд ан-Нахала прокомментировал план Белого дома по прекращению войны в секторе Газы.

"То, о чем было объявлено на пресс-конференции Трампом и Нетаниягу, является американо-израильским соглашением, полностью отражающем интересы Израиля, и способом продолжения агрессии против палестинского народа. Израиль пытается через Соединенные Штаты навязать палестинцам то, чего он не смог добиться войной. Мы считаем американо-израильское заявление формулой поджога региона", – заявил он.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 сентября 2025

724-й день войны: обстрел из Йемена, удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 сентября 2025

В ХАМАСе назвали план Трампа "попыткой задушить движение за признание палестинского государства"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 сентября 2025

Опубликовано предложение Трампа по Газе: прекращение войны, освобождение всех заложников в 72 часа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 сентября 2025

Завершилась встреча Трампа и Нетаниягу: "Это исторический день для Ближнего Востока"