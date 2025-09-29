"Исламский джихад": "План Трампа – формула поджога региона"
время публикации: 29 сентября 2025 г., 23:59 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 23:59
Генеральный секретарь "Исламского джихада" Зияд ан-Нахала прокомментировал план Белого дома по прекращению войны в секторе Газы.
"То, о чем было объявлено на пресс-конференции Трампом и Нетаниягу, является американо-израильским соглашением, полностью отражающем интересы Израиля, и способом продолжения агрессии против палестинского народа. Израиль пытается через Соединенные Штаты навязать палестинцам то, чего он не смог добиться войной. Мы считаем американо-израильское заявление формулой поджога региона", – заявил он.
