КСИР вновь пригрозил "неотвратимой местью" за ликвидацию Исмаила Ханийи в 2024 году

Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал официальное заявление по поводу двухлетней годовщины ликвидации в Тегеране главы политбюро палестинской террористической организации ХАМАС Исмаила Ханийи.

В официальном заявлении КСИР вновь грозит Израилю "неизбежным и решительным ответом" за убийство Исмаила Ханийи. "Мы рассматриваем убийство Исмаила Ханийи, находившегося в Тегеране в качестве гостя, как нарушение международного права и суверенитета Ирана и возлагаем на противника ответственность за это преступление", – сказано в этом заявлении.

"Продолжающаяся поддержка Израиля со стороны США и западных стран делает тех, кто оказывает эту поддержку, соучастниками преступлений, совершаемых против палестинского народа, – сообщает КСИР. Отметим, что после собственно ликвидации Исмаила Ханийи КСИР неоднократно угрожал Израилю "неотвратимой местью" за нее, и неоднократно заявляли, что "Израиль заплатил цену" за ликвидацию главаря ХАМАСа.

Напомним, Исмаил Ханийя был ликвидирован в результате взрыва кондиционера в гестхаусе в центре Тегерана 31 июля 2024 года. Последние годы перед ликвидацией он проживал в Дохе (Катар), а его личное состояние оценивалось более чем в 4 миллиарда долларов.