07 октября 2025
Ближний Восток

Глава разведки Турции присоединится к переговорам в Шарм аш-Шейхе

Газа
Заложники
ХАМАС
Израиль
Катар
время публикации: 07 октября 2025 г., 20:14 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 20:14
Шарм аш-Шейх
AP Photo /Str

Турецкие и египетские СМИ сообщают, что в среду, 8 октября, к переговорам в Шарм аш-Шейхе присоединится в качестве посредника глава национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын.

Американские СМИ сообщают, что в среду к переговорам присоединятся ключевые фигуры переговорного процесса – специальный посланник США Стив Виткофф, Джаред Кушнер и израильский министр по стратегическим делам Рон Дермер.

Согласно поступающей из Шарм аш-Шейха информации, второй день переговоров завершился без существенного прогресса. ХАМАС потребовал увязать график освобождения заложников с полным выводом израильских войск из сектора Газы, а также передал посредникам список палестинских заключенных, которые должны быть освобождены на первом этапе сделки, и, как сообщает "Кан-11", против освобождения части заключенных возражает Израиль.

Ближний Восток
