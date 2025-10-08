"Исламский джихад" и НФОП присоединятся к переговорам о прекращении войны

Источник в руководстве террористической организации "Исламский джихад" сообщил катарскому телеканалу "Аль-Джазира", что делегации "Исламского джихада" и "Народного фронта освобождения Палестины" (НФОП) присоединятся к переговорам в Шарм аш-Шейхе.

Он заявил, что участие остальных террористических группировок в переговорах наряду с ХАМАСом является "национальным требованием палестинского народа и приветствуется посредниками".

По словам представителя "Исламского джихада", делегация группировки заинтересована в достижении соглашения, которое "положит конец страданиям палестинского народа, остановит геноцид и приведет к полному выводу войск из сектора Газы".

Источник в ХАМАСе подтвердил "Аль-Джазире", что по просьбе ХАМАСа были приняты меры для включения представителей "Исламского джихада" и НФОП в переговорную группу в Шарм аш-Шейхе.