08 октября 2025
Ближний Восток

Эрдоган: "Трамп попросил меня убедить ХАМАС"

Газа
Турция
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 08 октября 2025 г., 12:24 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 12:26
Эрдоган: "Трамп попросил меня убедить ХАМАС"
AP Photo/Alex Brandon

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что президент США Дональд Трамп попросил его убедить ХАМАС принять подготовленный американской администрацией план урегулирования конфликта в секторе Газы.

И во время нашего визита в Белый дом, и во время последнего телефонного разговора мы объяснили господину Трампу, что в Палестине может быть достигнуто решение. Он попросил, чтобы мы встретились с ХАМАСом и убедили их", – сообщил он журналистам, возвращаясь на родину после визита в Азербайджан.

По словам Эрдогана, представители ХАМАСа сообщили турецкой стороне о готовности к переговорам и мирному соглашению. "Мы поддерживали контакты с ХАМАСом на протяжении всего процесса, мы поддерживаем контакт и сейчас", – сказал он, напомнив, что представители Турции находятся в Шарм аш-Шейхе, где идут переговоры по урегулированию в Газе.

Эрдоган заявил, что сектор Газы должен стать частью палестинского государства, а управлять им должны сами палестинцы.

Ближний Восток
