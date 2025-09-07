После предупреждения Трампа ХАМАС заявил о готовности "немедленно сесть за стол переговоров"

В воскресенье, 7 сентября, террористическое движение ХАМАС опубликовало заявление о готовности вернуться за стол переговоров.

В пресс-релизе, опубликованном террористической группировкой, указывается, что через посредников были получены от США "некоторые идеи по достижению соглашения о прекращении огня".

"Движение ХАМАС приветствует любые шаги, способствующие прекращению агрессии против нашего народа, и подтверждает свою готовность немедленно сесть за стол переговоров", – говорится в заявлении.

Это заявление было опубликовано ХАМАСом спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что Израиль его предложение принял. "Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война закончилась. Израиль согласился на мои условия, и теперь пришло время согласиться ХАМАСу. Я предупредил ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!", – написал Трамп.

Вечером 7 сентября 12-й телеканал израильского телевидения опубликовал основные принципы "всеобъемлющего соглашения", которые были переданы администрацией Дональда Трампа террористической организации ХАМАС.

По информации 12-го телеканала, соглашением предусмотрено освобождение 48 заложников (живых и останков убитых) в первый день сделки, в обмен на это из израильских тюрем будут освобождены тысячи террористов; операция "Колесницы Гидеона-2" будет отменена, ЦАХАЛ останется за пределами города Газа и в то же время возобновятся переговоры о прекращении войны (переговорами будет руководить лично Дональд Трамп). Режим прекращения огня будет действовать до тех пор, пока продолжаются переговоры.