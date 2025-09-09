Арабские источники называют имена четырех членов ХАМАСа, ликвидированных в Дохе

"Палестинский журналист" Муса ан-Наджар, находящийся в Египте, назвал имена четырех членов ХАМАСа, ликвидированных ЦАХАЛом в Дохе.

Это: Химам аль-Хайя, сын формального лидера ХАМАСа в Газе Халиля аль-Хайи, Муаман Хасун, Абдалла Ауаг аль-Уахад ("Абу Халиль") и Ахмад Абд аль-Малик ("Абу Малик"). Кроме того, убит личный помощник аль-Хайи, имя которого не называется.

Член политбюро ХАМАСа Сухайль аль-Хинди в интервью "Аль-Арабии" подтвердил, что в результате удара погиб сын Халиля аль-Хайи, Химам. По его словам, также убит глава канцелярии Аль-Хайи-старшего Джихад Лабад.

Муса ан-Наджар 7 октября 2023 года находился вместе с боевиками в кибуце Нир-Оз и вел прямую трансляцию в соцсетях. В частности, он снимал похищение Шири Бибас и ее сыновей Кфира и Ариэля. Спустя четыре дня после начала войны по дому "журналиста" был нанесен авиаудар, но ликвидировать его не удалось. С того момента ан-Наджар находился в списке разыскиваемых террористов. По информации Израиля, вскоре ему удалось покинуть сектор Газы через КПП "Рафиах", с тех пор он находится в Египте.