x
09 сентября 2025
|
последняя новость: 19:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2025
|
09 сентября 2025
|
последняя новость: 19:43
09 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Арабские источники называют имена четырех членов ХАМАСа, ликвидированных в Дохе

Катар
ХАМАС
время публикации: 09 сентября 2025 г., 19:09 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 19:31
Арабские источники называют имена четырех членов ХАМАСа, ликвидированных в Дохе
AP Photo / Leo Correa

"Палестинский журналист" Муса ан-Наджар, находящийся в Египте, назвал имена четырех членов ХАМАСа, ликвидированных ЦАХАЛом в Дохе.

Это: Химам аль-Хайя, сын формального лидера ХАМАСа в Газе Халиля аль-Хайи, Муаман Хасун, Абдалла Ауаг аль-Уахад ("Абу Халиль") и Ахмад Абд аль-Малик ("Абу Малик"). Кроме того, убит личный помощник аль-Хайи, имя которого не называется.

Член политбюро ХАМАСа Сухайль аль-Хинди в интервью "Аль-Арабии" подтвердил, что в результате удара погиб сын Халиля аль-Хайи, Химам. По его словам, также убит глава канцелярии Аль-Хайи-старшего Джихад Лабад.

Муса ан-Наджар 7 октября 2023 года находился вместе с боевиками в кибуце Нир-Оз и вел прямую трансляцию в соцсетях. В частности, он снимал похищение Шири Бибас и ее сыновей Кфира и Ариэля. Спустя четыре дня после начала войны по дому "журналиста" был нанесен авиаудар, но ликвидировать его не удалось. С того момента ан-Наджар находился в списке разыскиваемых террористов. По информации Израиля, вскоре ему удалось покинуть сектор Газы через КПП "Рафиах", с тех пор он находится в Египте.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 сентября 2025

"Кан Бет": вероятно, в Дохе ликвидированы шесть лидеров ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 сентября 2025

"Кан Бет": удар в Дохе был нанесен во время "паузы" в судебных слушаниях Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 сентября 2025

Источник в ХАМАСе РИА Новости: в результате удара Израиля в Дохе пострадали "члены делегации"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 сентября 2024

"Кан-11": террорист, снимавший похищение Шири Бибас с детьми, сбежал в Египет