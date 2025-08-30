Одному из богатейших людей в мире Уоррену Баффетту – 95. Фотогалерея

Фото: Associated Press

30 августа исполнилось 95 лет Уоррену Баффетту – известному американскому инвестору, одному из богатейших людей в мире, с состоянием более $150 млрд.

Он родился в Омахе (Небраска) в семье политика и предпринимателя Говарда Баффетта и его жены Лейлы Шталь. После победы отца на выборах в Конгресс США в 1942 году семья переехала в Вашингтон, где Уоррен Баффетт окончил Woodrow Wilson High School в 1947 году. Затем учился в Университете Небраски в Линкольне, в Школе делопроизводства Колумбийского университета, Уортонской школе бизнеса, Пенсильванском университете, Нью-Йоркском финансовом институте.

В 1965 году Баффетт купил контрольный пакет акций производящей текстиль компании Berkshire Hathaway, которая стала его основной инвестиционной компанией на последующие годы. В 1976 году Баффетт купил National Indemnity Co, потом – GEICO. В период биржевого кризиса 1973 года приобрел акции газеты The Washington Post. В мае 2025 года он заявил, что покинет должность CEO компании Berkshire Hathaway до конца года.

Дважды был женат. У него выросло трое детей. Хотя вырос в католической семье, называет себя агностиком. В 2012 году прошел курс лечения от онкологического заболевания (рак простаты). В 2015 году в одном из интервью рассказал, что оставаться энергичным и прекрасно себя чувствовать ему помогают пять банок кока-колы, которые он выпивает ежедневно.