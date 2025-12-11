"Мако": дело Мии Шем против тренера застряло в прокуратуре

Следственные материалы по делу о предполагаемом изнасиловании выжившей заложницы Мии Шем ее тренером по фитнесу уже три месяца лежат в прокуратуре округа Тель-Авив без решения, пишет "Мако".

По данным автора публикации Шимона Ифаргана, полиция завершила расследование и еще в сентябре передала дело прокурорам, но те до сих пор не объявили, будет ли подано обвинительное заключение или дело закроют.

Полиция заявляет, что допросила всех фигурантов и выполнила "все необходимые следственные шаги". В том числе у Мии Шем просили сдать образцы волос для проверки на наличие следов "наркотика изнасилования", но она отказалась, сославшись на тяжелую травматическую ассоциацию с пребыванием в плену у террористов.

Мия Шем, которая была похищена террористами с фестиваля Nova 7 октября 2023 года и 54 дня находилась в плену ХАМАСа, весной подала жалобу в полицию, заявив, что известный тренер по фитнесу опоил ее "наркотиком изнасилования" и совершил сексуальное насилие у нее дома. 1 мая в интервью 12-му каналу Мия сама рассказала об обстоятельствах дела, о котором к тому моменту написали многие СМИ.

В конце августа сайт "Мако" сообщал, что следователь из управления полиции Тель-Авива летал в Майами (Флорида, США), чтобы допросить израильско-голливудского продюсера, который находился в квартире Мии Шем незадолго до инцидента. По его показаниям, он покинул квартиру, оставив Мию и тренера вдвоем, и "не видел ничего подозрительного".

По оценке "Мако", дело могут не закрывать еще довольно долгое время. Но, судя по имеющимся данным, неопровержимых улик виновности тренера у следствия нет.