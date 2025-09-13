"Голос Хинд Раджаб": кто проверял информацию и можно ли доверять выводам

"Голос Хинд Раджаб" тунисской постановщицы Каутер Бен Хании – докудрама на основе реальной записи разговора 6-летней палестинской девочки, которая оказалась под обстрелом в машине со своими погибшими родными и погибла, завоевала Приз Большого жюри 82-го Венецианского кинофестиваля. Этот фильм выбран в качестве тунисской заявки на "Оскар" и имеет немалые шансы на успех.

Фактчекер и продюсер документального кино Сергей Мильштейн – проживающий в Испании гражданин Израиля – ставит под сомнение проверку достоверности событий, описанных в фильме.

На своей странице в соцсети Facebook Мильштейн напоминает, что по обстоятельствам гибели Хинд Раджаб есть два расследования: Washington Post и Forensic Monitor. "Самое важное в любом расследовании – на чьей информации оно основано (источники)... Расследование 1. Washington Post. Источники: Hamas Civil defense, Euro-med, PRCS... Расследование 2. Forensic Architecture. Источники – Al Jazeera, Earshot", – перечисляет он.

Редакция Newsru.co.il цитирует публикацию С.Мильштейна с его согласия. Мы указываем некоторые имена так, как указывалось в наших публикациях ранее, иногда с дополнительной информацией в скобках.

По расследованию 1 (Washington Post)

Отметим, что в публикации ХАМАС ни разу не назван террористической организацией. Террористов авторы описывают так: "Hamas and other Palestinian resistance groups" (ХАМАС и другие палестинские группы сопротивления). Слово "terror" звучит в статье единожды в следующей фразе: "Amid a war of unyielding horror, Hind"s case touched a nerve around the world, in large part because her recorded cries for help offered a glimpse into the terrors faced by civilians" (На фоне войны неумолимой жути история Хинд вызвала острый отклик во всем мире – во многом потому, что ее записанные крики о помощи дали представление об ужасах, с которыми сталкиваются мирные жители).

"Гражданская оборона" ХАМАСа заведомо не является непредвзятым источником.

Euro-Med Human Rights Monitor. Об этой организации в публикации сказано следующее: "Действующие и бывшие председатели совета директоров Euro-Med Human Rights Monitor фигурируют в опубликованном Израилем в 2013 году списке "основных оперативников и институтов" ХАМАС в Европе. Рами Абду – основатель и председатель организации. Голландский суд выяснил, что жена голландского сборщика средств для ХАМАСа Амина Абу Рашида работает на Рами Абду. Он хорошо известен израильской разведке. Занимает восьмое место в списке европейских лидеров ХАМАСа. Согласно имеющимся данным, Рами Абду инструктировал, как можно скрыть и переправить деньги фонда ISRAA в Газу. Таким образом, он сам, по сути, является подозреваемым... В марте 2025 года Абду непреднамеренно раскрыл, что он является шурином покойного высокопоставленного члена ХАМАСа Мухаммада Джамаси (глава чрезвычайного комитета ХАМАСа, ликвидирован в марте 2025 года). Более того, Абду публично признался, что дружит с детства с Асадом Абу Шарией, основателем и лидером "Бригад моджахедов" – террористической группировки, связанной с ХАМАСом (ликвидирован в июне 2025 года), которая сыграла ключевую роль в похищении детей Бибаса во время резни 7 октября".

Мильштейн упоминает о том, что в 2011-м Рами Абду позировал рядом Исмаилом Ханией (на тот момент – главой правительства ХАМАСа в Газе).

Далее говорится про Мухаммада Шхадэ – руководителя программ Euro-Med Human Rights Monitor. В марте 2023 года он опубликовал в Twitter свою фотографию с лидером ХАМАСа Исмаилом Ханийей. В январе 2021 года Шхадэ опубликовал статью , призывающую "президента США Джо Байдена к конструктивному взаимодействию" с Палестинской администрацией, даже если в ее состав входят представители ХАМАСа или НФОП, считающиеся сторонниками терроризма".

Старший научный сотрудник НПО Monitor Венсан Шеба, сообщил, что опасения по поводу Euro-Med выходят за рамки связей с ХАМАСом. "Помимо многочисленных связей с ХАМАС, – пояснил Шеба, – Euro-Med после терактов 7 октября активно распространяет фейковые новости, теории заговора и кровавые наветы. Организация, в частности, обвиняет израильскую армию в "краже органов" и "систематическом использовании полицейских собак для изнасилований мирных палестинцев".

Palestine Red Crescent Society (PRCS, "Палестинский Красный крест"). Мильштейн пишет, что PRCS полностью координирует все свои действия с ХАМАСом и находится под его контролем на территории Газы. Неоднократно было выявлено, что членов ХАМАСа перевозили машины скорой помощи, принадлежащей этой организации. Упомянуто также об отчете НПО Monitor, свидетельствующем об использовании ХАМАСом медицинских учреждений в Газе.

По расследованию 2 (Forensic Architecture)

Указанные источники:

- Аль-Джазира" – катарский телеканал, заблокированный в Израиле и во многих арабских странах Ближнего Востока, а также в Палестинской автономии, за связи с террористическими организациями.

- Earshot – некоммерческая исследовательская группа, применяющая аудио- и акустический анализ в открытых расследованиях, была основана в 2023 году Лоуренсом Абу Хамданом, который "имеет собственную историю антиизраильского активизма и движения BDS", отмечается в публикации.

- Forensic Architecture – исследовательское агентство, основанное в 2010 году Эялем Вайцманом, который ранее был членом совета директоров B'Tselem, называл себя "сторонником (антиизраильского) движения BDS". Мильштейн отмечает, что Вайцман предвзят, многократно выступал с обвинениями в адрес Израиля и антиизраильскими инициативами. По оценке НПО Monitor, это "псевдоисследовательский проект, генерирующий анализы, которые являются неточными, вводящими в заблуждение и откровенно предвзятыми".

"Тот факт, что FA отказались принять израильскую версию, несмотря на независимые выводы Белого дома, Пентагона и аналитиков международной военной разведки, они продолжали изо дня в день сообщать слушателям, что израильская версия событий не может быть подтверждена, они искали человека, который мог бы поставить под сомнение израильскую версию, а затем скрывали от слушателей предвзятость своего источника. Эта экспертиза не является ни честной, ни прозрачной, ни беспристрастной", – сказано в публикации Сергея Мильштейна.