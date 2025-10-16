"Голод, тюрьмы и культ личности": Reuters рассказывает о власти хуситов в Йемене

Агентство Reuters побеседовало с сотнями жителями Йемена, которым удалось покинуть подконтрольные хуситам территории. Они рассказывают, какие методы использует группировка для сохранения контроля.

Они отмечают, что речь идет о террористической группировке, которая подавляет любую критику, насаждает голод и использует международную продовольственную помощь, чтобы заставить родителей отдать своих детей на службу в вооруженные отряды хуситов. Люди, которые отказываются сотрудничать, обречены голодать.

Нищему населению приходится платить множество налогов, сотни противников режима брошены в тюрьмы. Несмотря на то, что хуситы нуждаются в международной помощи, они проводят репрессии в отношении сотрудников международных и гуманитарных организаций. При этом 17 миллионов йеменцев страдают от "высокого уровня нехватки продовольственной безопасности" – фактически, голода.

Группировка использовала войну в Газе для усиления своего международного влияния. В то же время ответные действия ЦАХАЛа привели к нарастанию народного недовольства, поскольку основную тяжесть израильских ударов приходится выносить населению.

Существует культ личности вождя – Абд аль-Малика аль-Хути. Создана программа религиозной индоктринации. В центре Саны регулярно проходят массовые митинги, участники которых скандируют: "Слава Аллаху, смерть Израилю и США, проклятья евреям, победа исламу!"

Начатая хуситами в 2014 году гражданская война повлекла за собой гибель десятков тысяч хуситов и нанесла огромный ущерб экономике, но привела к консолидации их власти на севере. Остальная территория контролируется "международно признанным правительством" – по сути, конгломерату враждующих между собой движений, которые, как и хуситы, поддерживаются извне.