WP: Пентагон привел в готовность 1500 военных для возможной отправки в Миннесоту

Пентагон перевел около 1500 военнослужащих в режим готовности к возможной переброске в штат Миннесота на фоне продолжающихся протестов, начавшихся после гибели Рене Николь Гуд, застреленной сотрудником ICE (Службы иммиграционного и таможенного контроля США). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей силовых структур.

По сведениям издания, окончательное решение об отправке войск еще не принято.

В публикации упоминается, что президент США Дональд Трамп ранее грозил применением Insurrection Act (закона, позволяющего использовать вооруженные силы внутри страны при мятежах и массовых беспорядках). В последний раз его применяли в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе.