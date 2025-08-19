x
19 августа 2025
i24: Израиль не отказался от идеи переселения жителей Газы в Южный Судан

время публикации: 19 августа 2025 г., 14:45 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 14:52
Фото: Mordechay Gordon, MFA

Источники сайта i24 заявляют, что, несмотря на опровержения со стороны южносуданского МИДа, переговоры с этой африканской страной о возможности переселения в нее жителей Газы ведутся.

Эти анонимные источники говорят, что данная тема поднималась во время встреч израильских официальных лиц с министром иностранных дел Южного Судана Мондеем Семайей Кумбой, который недавно посещал Израиль.

Предложение было отвергнуто Палестинской администрацией. Член исполкома Организации освобождения Палестины Уасиль Абу Юсуф заявил, что ПА "отвергает любой план или идею о переселении кого-либо из нашего народа в Южный Судан или в какое-либо другое место".

Однако Палестинская администрация давно не контролирует ситуацию в Газе.

МИД Израиля, канцелярия главы правительства Израиля и Госдепартамент США эту тему не комментируют.

Ранее министерство иностранных дел Южного Судана опровергло сообщение информационного агентства AP о том, что Израиль ведет переговоры с Южным Суданом о переселении палестинцев из Газы в эту восточноафриканскую страну. "Эти утверждения безосновательны и не отражают официальную позицию или политику правительства Республики Южный Судан", – было сказано в официальном заявлении министерства иностранных дел Южного Судана.

Несколько недель назад министр иностранных дел Южного Судана Мондей Семайя Кумба посетил Израиль, где провел встречу с главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу и другими представителями израильского руководства. Кроме того, он впервые посетил Иудею и Самарию.

Накануне заместитель министра иностранных дел Израиля Шарон Аскель посетила Южный Судан.

