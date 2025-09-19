The Times: среди британских евреев поддержка идеи "независимой Палестины" рекордно низкая

Согласно опросу Института еврейских политических исследований (JPR), проведенному в июне-июле 2025 года, доля согласных с формулой "двух государств для двух народов" как основы урегулирования арабо-израильского конфликта среди британских евреев сократилась до 49% (из них 17% – "полностью согласны", 32% – "скорее согласны"). 41% заявляют о своем несогласии с такой формулой.

Это рекордно низкий показатель, отмечает The Times. Для сравнения: в 2010-м 78% евреев Великобритании заявляли, что согласны с формулой "двух государств".

На сегодняшний день, половина респондентов (50%) считают, что Израиль и "независимая Палестина" не смогут мирно сосуществовать. Только 21% допускают такое сосуществование.

При этом поддержка полного контроля Израиля над Газой остается низкой – 19% (в 2024 году было 16%).

Исследователи JPR увязывают падение популярности идеи "двух государств" с травмой 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАСа из Газы напал на Израиль, убив более тысячи человек и захватив сотни заложников.