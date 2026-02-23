WSJ: продление дежурства авианосца USS Gerald R. Ford тяжело сказывается на моряках

Решение президента США Дональда Трампа второй раз подряд продлить срок дежурства авианосца USS Gerald R. Ford заставляет моряков задуматься об увольнении после возвращения на базу. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на членов экипажа и их родственников, крупнейший корабль ВМС США находится в море с июня прошлого года.

В октябре он был перенаправлен с плановой миссии в Средиземном море в Карибский бассейн для поддержки операций по задержанию нефтяных танкеров и по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Затем экипажу сообщили о новом продлении службы – корабль вновь пересек Атлантику и направился на Ближний Восток для поддержки возможных американских авиаударов по Ирану.

По словам отставного контр-адмирала Марка Монтгомери, в мирное время развертывание авианосцев обычно длится около шести месяцев, при этом предусматривается возможность продления еще на несколько месяцев. В случае USS Gerald R. Ford моряки уже находятся вдали от дома восемь месяцев, и общая длительность миссии может достичь 11 месяцев – что может стать рекордом непрерывного развертывания корабля ВМС США, пишет WSJ.

Это приводит к определенным бытовым и психологическим проблемам: в частности, морякам приходится мириться с отменой семейных планов, включая присутствие на похоронах, свадьбах и участие в семейных поездках. В ходе развертывания также отмечались проблемы с вакуумной системой удаления отходов, обслуживающих около 650 туалетов на борту. Одна военнослужащая планирует увольнение из армии в связи с тем, что долго находится вдали от маленькой дочери.