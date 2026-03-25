NYT: Пентагон направляет 2000 десантников на Ближний Восток

Пентагон распорядился направить на Ближний Восток около 2000 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии США, пишет The New York Times.

По сведениям издания, речь идет о подразделении Immediate Response Force – бригаде численностью около 3000 человек, способной быть переброшенной в любую точку мира в течение 18 часов.

Как отмечают авторы публикации Эрик Шмитт, Йегане Тобати, Гэбби Собельман и Эрика Л. Грин, переброска должна дать президенту США Дональду Трампу дополнительные военные опции на фоне дипломатических контактов с Тегераном.

Ранее издание The New York Times писало, что США через Пакистан передали Ирану план из 15 пунктов, который должен стать основой для прекращения войны в регионе. В публикации отмечалось, что администрация Трампа пытается найти выход из конфликта, уже заметно ударившего по мировой экономике. При этом неясно, готов ли Иран принять этот план как базу для переговоров и согласен ли с ним Израиль, который вместе с США почти четыре недели наносит удары по иранской территории.

Сам Трамп заявил 24 марта, что переговоры идут и что иранцы хотят "заключить сделку". При этом официально Тегеран продолжает отрицать факт переговоров, хотя, как пишет NYT, между Вашингтоном и иранской стороной идет обмен посланиями через посредников.