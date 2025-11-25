"Исраэль а-Йом": "Нетаниягу намерен убрать Каца из минобороны и назначить на его место Саара"

В издании "Исраэль а-Йом" 25 ноября была опубликована статья Эли Зильберберга, в которой утверждается, что Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность проведения перестановок в министерствах и назначения Гидеона Саара на пост министра обороны.

По информации издания, место Гидеона Саара в МИДе может быть отдано Эли Коэну, а возглавляемое им министерство национальной инфраструктуры перейдет к Исраэлю Кацу.

В публикации отмечается, что причиной перестановок может стать обострившийся кризис в отношениях между министром обороны Исраэлем Кацем и главой Генштаба Эялем Замиром.