WP представляет детали "плана Трампа" по Газе

Американское издание The Washington Post опубликовало описание плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе. Подлинность полученной копии документа подтвердили источники в двух правительствах, проинформированных Белым домом, отмечается в публикации.

Как сообщалось ранее, в плане 21 пункт. Это подтверждается публикацией WP.

Документ предполагает немедленное прекращение огня, а в течение 48 часов – возвращение всех живых заложников и передача останков погибших

Ни Израиль, ни ХАМАС это план пока не приняли.

Ключевые пункты плана, по данным WP, таковы:

- Разоружение ХАМАСа: ликвидация всего наступательного вооружения террористов. Тем, кто "даст обязательства к мирному сосуществованию", предлагается амнистия. Принявшим решение покинуть Газу – безопасный выезд в другие страны.

- Приоритет – скорейшее освобождение всех заложников. Формулы обмена обсуждаются.

- Управление Газой: переходный период под началом международной стабилизационной миссии и временной администрации из "квалифицированных палестинцев" и международных экспертов. Впоследствии – передача полномочий Палестинской администрации после проведения реформ.

- Поэтапный вывод сил ЦАХАЛа из Газы с сохранением ограниченного "периметрального присутствия" на переходный период.

- Масштабная помощь и восстановление инфраструктуры под надзором ООН и стран-гарантов.

- Требование больше не наносить удары по целям в Катаре и фиксация роли Дохи как посредника.

- Формулируется путь к палестинской государственности при выполнении этапов по управлению и развитию.

В публикации отдельно упомянуто о заявленной недавно позиции Белого дома: Израиль не должен аннексировать Западный берег (Иудею и Самарию).

На данном этапе ХАМАС публично заявляет, что не получал официальный текст "плана Трампа". При этом ряд арабских стран, в том числе страны-посредники, говорят, что изучают этот документ.

Реакция Израиля пока в целом скептическая.

Ранее саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на собственные источники сообщал подробности плана "урегулирования в секторе Газы", предложенного администрацией Трампа. Отмечалось, что план состоит из 21 пункта и не содержит четко определенных сроков.

По версии "АльХадат", план предусматривает:

1) немедленное прекращение боевых действий в секторе Газы в обмен на освобождение всех заложников в течение 48 часов, а также освобождение от 100 до 200 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненным срокам,

2) предложение об амнистии для ХАМАСа в обмен на вывод его формирований из сектора Газы и сдачу оружия – изъятие оружия у ХАМАСа будет осуществляться арабскими международными силами в течение определенного периода времени,

3) незамедлительное и неограниченное поступление гуманитарной помощи – эта миссия будет возложена на ООН и международные организации,

4) деятельность "Гуманитарного фонда Газы" будет прекращена,

5) поэтапный вывод сил ЦАХАЛа из всего сектора Газы, вплоть до полного вывода в соответствии с установленным графиком, а также создание безопасных коридоров для жителей сектора,

6) восстановление Газы будет осуществлено в течение 5 лет с помощью международной коалиции,

7) будет создана палестинская служба безопасности, которая сможет контролировать ситуацию под арабским международным надзором,

8) создание Палестинского комитета для управления делами сектора со стороны Палестинской администрации,

9) временное управление сектором будет осуществляться арабским международным органом,

10) обязательство США "не допустить аннексии Израилем территорий Западного берега реки Иордан".

Отметим, что публикация "Аль-Хадат" несколько подробней, чем WP. Но WP считается более авторитетным изданием.

Указывается, что этот план будет передан ХАМАСу через катарских посредников и может быть подвергнут корректировкам.

26 сентября Трамп заявил журналистам: "Я думаю, что у нас может быть сделка, которая положит конец войне в секторе Газы и вернет заложников домой".

25 сентября специальный посланник президента США Стивен Виткофф рассказал, что в ходе состоявшейся на днях встречи Дональда Трампа с лидерами арабских и мусульманских стран американский президент представил план урегулирования в секторе Газы, состоящий из 21 пункта. "Мы надеемся, что в ближайшие дни будет достигнут прорыв", – заявил он, назвав встречу очень продуктивной, но не вдаваясь в детали.