Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Журналистам Politico, не согласным с поддержкой Израиля, предложено уволиться

США
Израиль
время публикации: 29 апреля 2026 г., 16:52 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 16:52
Журналисты влиятельного американского издания Politico обратились с письмом к главному редактору, обвинив Матиаса Депфнера, главу немецкого медиаконцерна Axel Springer, которому принадлежит Politico, в использовании издания для продвижения собственной политической повестки, включая поддержку Израиля.

По их мнению, это создает впечатление "системной предвзятости" и подрывает репутацию издания. Поводом для обращения стали две недавние колонки Депфнера: в одной он призвал Европу поддержать США и Израиль в войне с Ираном, в другой – обвинил европейские страны в финансировании терроризма через помощь палестинцам.

По информации N12, в ответ Депфнер провел встречу с сотрудниками, на которой подтвердил, что поддержка права Израиля на существование входит в число базовых ценностей компании наряду с поддержкой свободы слова, демократии и трансатлантического партнерства. "Никто не обязан работать в Axel Springer вопреки этим ценностям. Если они вас не привлекают – могу лишь рекомендовать поискать работу в другой компании", – заявил он. При этом Депфнер подчеркнул, что его личные взгляды не влияют на редакционную политику Politico.

