Съемочная группа 12 канала ИТВ атакована демонстрантами на "Митинге миллиона"

Журналисты 12 канала ИТВ подверглись нападению демонстрантов, когда вели прямой эфир с шествия ультрарелигиозных протестующих по 1 шоссе в Иерусалиме, где проходит массовый "Митинг миллиона".

Репортера канала Инбар Тойзер забросали бутылками с водой, в нее также плескали водой из бутылок. Сообщается, что участники акции протеста пытались вытеснить журналистов из шествия, бросая в них камни, палки и бутылки, им кричали "вы не евреи" и "отступники".

Находившиеся в студии коллеги попросили Инбар Тойзер и ее оператора найти более безопасное для себя место съемки, поскольку ситуация накалялась, и за безопасность журналистов никто не отвечал.

Отметим, что во время прямого эфира по ходу шествия двигался, по всей видимости, представитель организаторов, который был одет в яркий оранжевый жилет, но он не сделал никаких попыток остановить нападение на журналистов.