x
30 октября 2025
|
последняя новость: 14:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2025
|
30 октября 2025
|
последняя новость: 14:13
30 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Walla: Военный секретарь премьера Роман Гофман – ведущий кандидат на пост главы "Мосада"

Биньямин Нетаниягу
"Мосад"
Назначения
время публикации: 30 октября 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 13:35
Walla: Военный секретарь премьера Роман Гофман – ведущий кандидат на пост главы "Мосада"
Chaim Goldberg/Flash90
Нынешний руководитель "Мосада" Давид Барнеа
Chaim Goldberg/Flash90

По данным источников в системе безопасности, ведущим кандидатом на пост следующего руководителя службы разведки "Мосад" является военный секретарь главы правительства Биньямина Нетаниягу генерал-майор Роман Гофман, сообщает в четверг, 30 октября, Walla.

Нынешний руководитель "Мосада" Давид Барнеа вступил в должность в июне 2021 года, а срок полномочий руководителя этой структуры составляет четыре года и может быть продлен по решению главы правительства еще на один срок. Таким образом, Барнеа уже превысил свою каденцию, и продолжение его пребывания на этом посту зависит от решения главы правительства.

В последние недели в системе безопасности все чаще говорят о том, что преемником Барнеа во главе "Мосада" может стать военный секретарь премьер-министра Роман Гофман, который завоевал доверие Нетаниягу в крайне нелегкий период войны на несколько фронтов.

Генерал-майор Роман Гофман ранее занимал в ЦАХАЛе ряд высоких командных должностей: он командовал 75-м батальоном, региональной бригадой "Эцион", 7-й бронетанковой бригадой и занимал другие важные посты. Военным секретарем премьер-министра он стал в мае 2024 года, и за время совместной работы Гофман завоевал абсолютное доверие премьера и уважение старших сотрудников канцелярии.

По данным источников в системе безопасности, вопрос о продлении каденции Барнеа или о назначении нового главы "Мосада" пока окончательно не решен. Давид Барнеа остается на своем посту в рамках временного продления полномочий, на должность его преемника также претендуют бывший и нынешний заместители руководителя "Мосада".

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2025

Допрос Нетаниягу в суде прерван из-за срочного разговора с военным секретарем Гофманом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2025

СМИ: Нетаниягу отправил в Москву своего военного советника Романа Гофмана
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 03 февраля 2025

"Исраэль а-Йом": генерал-майор Роман Гофман возглавит Южный военный округ
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 20 декабря 2024

"Исраэль а-Йом": Герци а-Леви недоволен влиянием Романа Гофмана на Нетаниягу