Walla: Военный секретарь премьера Роман Гофман – ведущий кандидат на пост главы "Мосада"

По данным источников в системе безопасности, ведущим кандидатом на пост следующего руководителя службы разведки "Мосад" является военный секретарь главы правительства Биньямина Нетаниягу генерал-майор Роман Гофман, сообщает в четверг, 30 октября, Walla.

Нынешний руководитель "Мосада" Давид Барнеа вступил в должность в июне 2021 года, а срок полномочий руководителя этой структуры составляет четыре года и может быть продлен по решению главы правительства еще на один срок. Таким образом, Барнеа уже превысил свою каденцию, и продолжение его пребывания на этом посту зависит от решения главы правительства.

В последние недели в системе безопасности все чаще говорят о том, что преемником Барнеа во главе "Мосада" может стать военный секретарь премьер-министра Роман Гофман, который завоевал доверие Нетаниягу в крайне нелегкий период войны на несколько фронтов.

Генерал-майор Роман Гофман ранее занимал в ЦАХАЛе ряд высоких командных должностей: он командовал 75-м батальоном, региональной бригадой "Эцион", 7-й бронетанковой бригадой и занимал другие важные посты. Военным секретарем премьер-министра он стал в мае 2024 года, и за время совместной работы Гофман завоевал абсолютное доверие премьера и уважение старших сотрудников канцелярии.

По данным источников в системе безопасности, вопрос о продлении каденции Барнеа или о назначении нового главы "Мосада" пока окончательно не решен. Давид Барнеа остается на своем посту в рамках временного продления полномочий, на должность его преемника также претендуют бывший и нынешний заместители руководителя "Мосада".