12 канал ИТВ и "Дело о чужом эмбрионе": биологические родители Софии подают миллионный иск

Через несколько месяцев после того, как БАГАЦ поставил точку в тяжбе о передаче опеки над девочкой Софией, родившейся в результате оплодотворения пациентки клиники по проведению ЭКО чужим генетическим материалом, и оставил трехлетнюю Софию на воспитание выносившей и родившей ее матери и вырастившему ее отцу, биологические родители малышки подают многомиллионный иск против больницы "Асута".

Подробности этого дела первой сообщила новостная служба 12 канала ИТВ. В своем иске пара опирается на письмо, написанное высокопоставленными чиновниками министерства здравоохранения директору больницы "Асута" после проведенного расследования этого инцидента.

В письме утверждается, что если сам чужой эмбрион и был имплантирован родившей Софию матери по ошибке, то вскоре после этого на процедуре экстракорпорального оплодотворения, проводившейся биологической матери в соседней комнате, намеренно подсадили чужие эмбрионы – или даже сделали видимость процедуры при помощи пустой жидкости. Таким образом, утверждают истцы, была предпринята сознательная попытка замаскировать серьезную ошибку уже в первый день после ее обнаружения.

Это письмо было отправлено генеральному директору больницы в ноябре 2024 года, и оно до сих пор не публиковалось и даже не было представлено обоим парам родителей. В нем четко указано, что имплантация пациентке проводилась специалистом с ведома того, что это не ее эмбрионы, и несмотря на это, эмбриолог продолжил процедуру. Далее добавляется, что возможно, биологической матери была введена пустая жидкость, чтобы скрыть ошибку.

Представители минздрава в этом документе упоминают, что такой вывод потребует рассмотрения правоохранительными органами, поскольку в данном случае есть подозрение в уголовном преступлении.

Проводивший процедуру эмбриолог, комментируя по просьбе 12 канала эти утверждения, опроверг их достоверность. Он заявил, что не согласен с изложенным в этом письме, и добавил, что в данной сфере он более не работает.

Представители больницы "Асута" сообщили, что инцидент был расследован независимой комиссией, по результатам работы которой были извлечены уроки и внедрены изменения, а также предприняты шаги в отношении персонала, задействованного в происшествии.

Министерство здравоохранения ответило, что после завершения работы комиссии были проведены беседы со всеми участниками инцидента для выяснения их роли в происшествии, и представленное адвокатами биологических родителей письмо является частью этого процесса. В минздраве подчеркивают, что рассмотрение все еще продолжается, и по завершении расследования его результаты будут опубликованы.

Напомним, речь идет об одном из самых скандальных случаев в истории ЭКО в Израиле: у женщины, находившейся на седьмом месяце беременности, анализы плода показали генетическое несоответствие с вынашивающей его матерью и ее мужем. В течение длительного времени медики и юристы пытались установить биологических родителей эмбриона, проверку прошли десятки женщин, БАГАЦ распорядился оставить девочку с матерью, которая ее выносила и родила, но через полтора года нашлись ее биологические родители.

Биологические родители девочки, которую зовут София и которая к тому времени уже давно росла с давшей ей жизнь матерью, начали судебный процесс, требующий передать им опеку над ребенком. Все это время родители девочки постоянно были рядом с ней, и во время операции и другого необходимого лечения, но суд по семейным делам неожиданно постановил изъять девочку из семьи и передать биологическим родителям. Одним из аргументов биологических родителей было требование "отдать предпочтение голосу крови".

Принявший их сторону судья суда по семейным делам Овед Элиас указал в своем вердикте, что "любой исход дела нанесет определенный ущерб ребенку". Семья девочки не согласилась с этим решением и подала апелляцию в окружной суд, который их апелляцию удовлетворил.

Окружной суд постановил, что выносившая, родившая и воспитывающая девочку вот уже почти три года женщина и ее муж останутся родителями девочки, будут нести за нее родительскую ответственность и являться ее опекунами. При этом суд признал важность сохранения связи девочки с ее биологическими родителями, "осознавая огромные страдания, причиненные обеим парам родителей в результате трагической ошибки, произошедшей в процессе экстракорпорального оплодотворения".

В вердикте суда указано: хотя родительские связи с ребенком есть у каждой из пар, необходимо отдать предпочтение родительскому праву родившей матери и ее мужу по нескольким причинам, главная из которых – благополучие ребенка. В данном случае речь идет о матери, которая зачала и вынашивала ребенка в своей утробе, не зная об ошибке и отсутствии генетического соответствия между ней и оплодотворенной яйцеклеткой, которая была подсажена в ее матку.

Женщина рисковала своей жизнью, согласившись на внутриматочную операцию ради спасения ребенка, несмотря на рекомендации врачей сделать аборт из-за врожденных дефектов сердца плода, обнаруженных во время беременности. Она родила девочку и воспитывала ее, посвящая все свое время здоровью, благополучию, физическому и психическому развитию девочки.

При этом окружной суд указал, что в связи с технологией искусственного оплодотворения, необходимо отдавать предпочтение принципу, определяющему матерью ребенка родившую его мать: это обеспечит определенность в отношении возможных будущих ошибок, которые могут возникнуть в процедурах ЭКО, и для обнаружения такой ошибки не нужен будет поиск биологических родителей.

Как отмечает судебный вердикт, генетическое тестирование может потребоваться лишь для того, чтобы ребенок узнал полную историю своей жизни, а не для выяснения личности воспитывающих его родителей. В своем решении суд опирается на различные законы, включая Закон о суррогатном материнстве, Закон о донорстве яйцеклеток, Закон о регистрации населения и галахические постановления.

Биологические родители девочки не согласились с этим вердиктом, и через адвокатов потребовали пересмотра дела. Адвокаты биологических родителей малышки утверждали, что "впервые в Израиле естественное родительское право было отнято у здоровых и дееспособных генетических родителей". В соответствии с их позицией, речь идет о прецедентном решении, которое вносит новые правовые нормы "относительно определения отца и матери".

В июне 2025 года БАГАЦ отклонил их апелляцию, окончательно постановив, что София останется с родившей ее мамой.