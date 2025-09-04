14 канал ИТВ: правительство Аббаса продолжает платить "зарплаты" террористам

Вопреки многочисленным обещаниям, палестинская администрация продолжает перечислять "заработную плату" террористам: в августе семьи палестинских "шахидов" и заключенных получили положенные переводы, и перечисление средств за сентябрь ожидается в ближайшее воскресенье, 7 сентября.

Об этом сообщает сайт 14 канала ИТВ со ссылкой на публикации палестинских СМИ и документы, поступившие в распоряжение редакции.

В частности, перечисление денег семьям террористов фигурирует в финансовом отчете "Палестинского института по расширению полномочий и экономическому развитию", через который палестинская администрация перераспределяет средства: вне бюджета ПА, но при его участии.