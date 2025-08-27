В Великобритании предъявлены обвинения 67 сторонникам Palestine Action

Лондонская полиция сообщила, что 67 участникам антиизраильских демонстраций предъявлено обвинение в принадлежности к организации Palesine Action, которая объявлена в Великобритании террористической группировкой.

Самому старшему из них 83 года, а младшему – 21 год. Все они были задержаны на манифестациях, состоявшихся 5 и 12 июля. Им направлены повестки, где сообщается, когда они должны явиться в суд. Им грозит до полугода тюремного заключения.

В общей сложности на манифестациях, организованных Palestine Action после того, как группа была объявлена террористической, было арестовано около 700 человек.

"Если вы думаете, что можете задавить нас численностью – вы ошибаетесь. Тем, кто выступил против нас, грозят серьезные обвинения в поддержке террора. Это может серьезно повлиять на вашу жизнь и карьеру. Я обращаюсь к тем, кто намерен присоединиться к манифестациям – подумайте еще раз", – сообщил глава лондонской полиции Доминик Мерфи.