x
27 августа 2025
|
последняя новость: 11:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 августа 2025
|
27 августа 2025
|
последняя новость: 11:28
27 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Великобритании предъявлены обвинения 67 сторонникам Palestine Action

Великобритания
Террористы
время публикации: 27 августа 2025 г., 10:16 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 10:23
В Великобритании предъявлены обвинения 67 сторонникам Palestine Action
AP Photo/Frank Augstein

Лондонская полиция сообщила, что 67 участникам антиизраильских демонстраций предъявлено обвинение в принадлежности к организации Palesine Action, которая объявлена в Великобритании террористической группировкой.

Самому старшему из них 83 года, а младшему – 21 год. Все они были задержаны на манифестациях, состоявшихся 5 и 12 июля. Им направлены повестки, где сообщается, когда они должны явиться в суд. Им грозит до полугода тюремного заключения.

В общей сложности на манифестациях, организованных Palestine Action после того, как группа была объявлена террористической, было арестовано около 700 человек.

"Если вы думаете, что можете задавить нас численностью – вы ошибаетесь. Тем, кто выступил против нас, грозят серьезные обвинения в поддержке террора. Это может серьезно повлиять на вашу жизнь и карьеру. Я обращаюсь к тем, кто намерен присоединиться к манифестациям – подумайте еще раз", – сообщил глава лондонской полиции Доминик Мерфи.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 26 августа 2025

Сценарист фильмов Кена Лоуча арестован британской полицией за поддержку Palestine Action
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 августа 2025

В Лондоне задержаны более 50 участников акции в поддержку Palestine Action
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 июля 2025

В Лондоне задержаны около 40 активистов антиизраильского движения Palestine Action