08 августа 2025
Times: Израиль может разорвать связи с Великобританией в сфере безопасности

время публикации: 08 августа 2025 г., 06:05 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 06:18
Times: Израиль может разорвать связи с Великобританией в сфере безопасности
Christopher Furlong/Pool Photo via AP

Британское издание Times со ссылкой на дипломатические источники пишет о том, что Израиль может пойти на разрыв сотрудничества с Великобританией в сфере безопасности, если правительство Кира Стармера признает независимое арабское государство Палестина.

В публикации отмечается, что Израиль предоставляет британским разведывательным службам важную информацию о террористических угрозах в Великобритании. Разрыв сотрудничества может иметь серьезные последствия для Лондона.

"Лондону следует проявлять осторожность, поскольку у Биби (Нетаниягу) и его министров есть карты, которыми они могут воспользоваться. Израиль ценит партнерство с Великобританией, но недавние решения означают, что он находится под давлением, и Великобритания может многое потерять, если правительство Израиля решит предпринять ответные шаги", – заявил изданию один из дипломатических источников.

В публикации отмечается, что за последние два года израильская разведка предоставляла британским спецслужбам важнейшую информацию о террористических угрозах. Так, например, служба израильской внешней разведки "Мосад" передала британским коллегам важную информацию, которая предотвратила предполагаемый связанный с Ираном террористический акт против израильского посольства в Лондоне. Это привело к двум крупнейшим контртеррористическим операциям в Великобритании за последние годы.

Великобритания также использовала в Ираке и Афганистане беспилотники израильского производства для разведывательных операций, а также другое военное оборудование.

