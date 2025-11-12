Книга бывшего заложника стала бестселлером за две недели

Книга бывшего заложника Элии Коэна всего за два месяца стала бестселлером – продано более 40 тысяч экземпляров. Израильская ассоциация книгоиздателей наградила Коэна "Платиновой книгой" как одного из самых успешных авторов в истории израильского книгопечатания.

"Огромное спасибо вам, мои братья и сестры, мои спутники в этом невероятном путешествии. Моё сердце переполняют эмоции – я на правильном пути", – сказал Коэн, получая награду.

В своей книге "Переговоры – 505 дней в плену ХАМАСа" Коэн рассказывает о пережитом. Слово "Переговоры" в названии книги приведено на арабском языке: так Коэн и другие заложники слышали его на протяжении всего времени плена.

Элия Коэн был похищен с музыкального фестиваля Нова 7 октября 2023 года и освобожден по сделке спустя 505 дней плена. Он отправился на фестиваль со своей девушкой Зив Авуд, где собирался сделать ей предложение. Когда началась атака террористов, пара укрылась в бомбоубежище, из которого Коэна похитили вместе с Ором Леви и Хиршем Гольдбергом-Полином. Леви был освобожден по сделке в феврале этого года. Гольдберг-Полин был убит террористами в плену. Зив Авуд удалось избежать плена, спрятавшись под телами убитых в том же бомбоубежище, откуда был похищен Элия. Племянник Зив, 19-летний Амит, и его подруга, 21-летняя Карин, погибли в том же укрытии.

Это уже вторая книга бывшего заложника, которая выходит в свет и становится бестселлером. Первым "Платиновую книгу" получил Эли Шараби – его книга "Заложник" побила рекорды продаж и стала самой быстро продаваемой книгой в истории израильского книгоиздания: за первые пять дней после выхода было продано около 20 тысяч экземпляров. Книга получила награду "Золотая книга" от Израильской ассоциации издателей, а книжные сети назвали её "национальным явлением". Версия книги "Заложник" на английскиком языке также побила рекорды продаж и вошла в список бестселлеров газеты "Нью-Йорк Таймс"