Во Франкфурте троих членов еврейской общины облили красной краской
время публикации: 23 августа 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 23 августа 2025 г., 11:39
Во Франкфурте трое членов еврейской общины подверглись нападению, когда проводили в парке акцию по повышению осведомленности о положении заложников в секторе Газы.
55-летний Саша Ставски, активист организации Honestly Concerned, борющейся с антисемитизмом, рассказал газете Bild, что он и еще два человека развешивали на улице фотографии 50 заложников, находящихся в плену у террористов ХАМАСа. Внезапно к активистам подошла женщина в маске и облила их красной краской.
Ставски сообщил: "Мы слышали антисемитские выкрики, нас называли "убийцами детей", кричали "Free Palestine" и "геноцид". А затем облили краской. Она залила мои очки, поэтому я не смог хорошо рассмотреть нападавшую".
