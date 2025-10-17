x
17 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
17 октября 2025
17 октября 2025
17 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

Warner Brothers выступили против бойкота израильской киноиндустрии

Израильское Кино
Бойкот
время публикации: 17 октября 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 07:43
Warner Brothers выступили против бойкота израильской киноиндустрии
Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

Warner Brothers Discovery (WBD) стала второй после Paramount голливудской студией, выступившей против бойкота израильской киноиндустрии.

В опубликованном в четверг, 16 октября, заявлении представитель WBD сообщил, что медиагигант "стремится создавать инклюзивную и уважительную среду для своих сотрудников, партнеров и других заинтересованных сторон".

По его словам, политика студии запрещает любые виды дискриминации, включая дискриминацию по признаку расы, религии, национальности или происхождения.

"Мы считаем, что бойкот израильских киноинститутов нарушает нашу политику", — подчеркивается в заявлении, – "Хотя мы уважаем право отдельных лиц и групп выражать свои взгляды и отстаивать свои убеждения, мы будем и далее согласовывать нашу деловую практику с требованиями нашей политики и закона".

Напомним, что Paramount выступила против бойкота израильских кинематографистов еще месяц назад. В выпущенном студией заявлении говорилось: "Мы не согласны с недавними попытками бойкотировать израильских кинематографистов. Замалчивание отдельных творческих деятелей на основании их национальности не способствует лучшему взаимопониманию и не продвигает дело мира".

Организованное объединением Film Workers For Palestine предложение о бойкоте начало получать поддержку в индустрии, когда 1300 подписантов пообещали отказаться от работы с израильскими киноинститутами, "причастными к геноциду и апартеиду против палестинского народа". К концу сентября число подписантов выросло до 5000.

Культура
