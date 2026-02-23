BBC вырезала из речи лауреата BAFTA слова "Свободу Палестине", но оставила расовое оскорбление

Британская телекомпания BBC оказалась в центре скандала после трансляции церемонии вручения премии Британской академии кино и телевидения BAFTA. Из трансляции были вырезаны слова "Свободу Палестине" из благодарственной речи режиссера Акинолы Дэвиса-младшего, победившего в номинации за выдающийся британский дебют, однако при этом в записи осталось расовое оскорбление, прозвучавшее из зала.

Режиссеры фильма "Тень моего отца" Уэйл Дэвис и Акинола Дэвис-младший получили награду за выдающийся британский дебют. В завершение своей речи Дэвис-младший посвятил премию мигрантам и людям, живущим "в условиях оккупации, диктатуры, преследований и геноцида", добавив: "За Нигерию, за Лондон, за Конго, Судан, за свободную Палестину".

Эта часть выступления была вырезана из телевизионной версии, показанной на BBC One. В эфир вошел сокращенный фрагмент с благодарностями семье и брату режиссера. В BBC объяснили правки необходимостью сократить трехчасовую церемонию до двухчасового эфирного формата и заявили, что все речи лауреатов полностью доступны на YouTube-канале BAFTA.

При этом корпорации пришлось приносить отдельные извинения за другой эпизод трансляции. Во время церемонии активист Джон Дэвидсон, страдающий синдромом Туретта и ставший прототипом фильма "Я ругаюсь", выкрикивал непроизвольные реплики из зала. В один из моментов он произнес расовое оскорбление в отношении темнокожих во время вручения награды за лучшие визуальные эффекты фильму "Аватар: Огонь и пепел". Несмотря на двухчасовую задержку трансляции, этот фрагмент попал в эфир и оставался доступен на iPlayer.

"Некоторые зрители могли услышать жесткую и оскорбительную лексику… Это было связано с непроизвольными вербальными тиками, характерными для синдрома Туретта, и не было намеренным. Мы приносим извинения за возможные оскорбления", – заявил представитель BBC. Ведущий церемонии Алан Камминг также извинился перед зрителями.

Ситуация вызвала дополнительную критику после того, как стало известно, что продюсеры заранее готовились к возможным инцидентам, связанным с присутствием Дэвидсона, а слоган "Свободу Палестине" был при этом удален из эфира. Художник-постановщик фильма "Грешники" Ханна Бичлер заявила, что также столкнулась с непроизвольными расовыми оскорблениями и раскритиковала характер официальных извинений, назвав их "формальными и брошенными мимоходом".