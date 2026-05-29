"Других разов не бывает". Герман Лукомников и "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".
Гостем передачи стал Герман Лукомников. Виртуальным соведущим является искусственный интеллект.
Вопрос: "Кто я?"
Ответ: "Поэт".
- А что такое поэт?
- Тот, кто пишет стихи.
- А чем стихи отличаются от прозы?
- Это очень сложный вопрос. Я всю жизнь над этим думаю, и тысячи людей об этом спорят, и никто толком этого не знает. Это только почувствовать можно: что вот это стихи, а вот это нет.
Вопрос: "Скажите одним словом: о чём вы думаете всю свою жизнь?"
Ответ: "О жизни".
- Что такое жизнь?
- Не знаю. Ну, стал бы я об этом думать всю жизнь, если бы я знал, что это такое? Я потому и думаю, что не знаю. Жизнь всегда шире любого о ней представления.
Вопрос: "У вас есть одна минута, вас слышит весь мир. Что вы скажете?"
Друг друга любите, люди –
кричала душа живая.
Другого раза не будет,
других разов не бывает.
Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].