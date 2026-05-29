Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Герман Лукомников. Виртуальным соведущим является искусственный интеллект.

Вопрос: "Кто я?"

Ответ: "Поэт".

- А что такое поэт?

- Тот, кто пишет стихи.

- А чем стихи отличаются от прозы?

- Это очень сложный вопрос. Я всю жизнь над этим думаю, и тысячи людей об этом спорят, и никто толком этого не знает. Это только почувствовать можно: что вот это стихи, а вот это нет.

Вопрос: "Скажите одним словом: о чём вы думаете всю свою жизнь?"

Ответ: "О жизни".

- Что такое жизнь?

- Не знаю. Ну, стал бы я об этом думать всю жизнь, если бы я знал, что это такое? Я потому и думаю, что не знаю. Жизнь всегда шире любого о ней представления.

Вопрос: "У вас есть одна минута, вас слышит весь мир. Что вы скажете?"

Друг друга любите, люди –

кричала душа живая.

Другого раза не будет,

других разов не бывает.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Германом Лукомниковым

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].