x
29 мая 2026
|
последняя новость: 07:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 мая 2026
|
29 мая 2026
|
последняя новость: 07:17
29 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

"Других разов не бывает". Герман Лукомников и "Детский недетский вопрос"

Дмитрий Брикман
время публикации: 29 мая 2026 г., 07:17 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 07:18
"Других разов не бывает". Герман Лукомников и "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
"Других разов не бывает". Герман Лукомников и "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи стал Герман Лукомников. Виртуальным соведущим является искусственный интеллект.

Вопрос: "Кто я?"

Ответ: "Поэт".

- А что такое поэт?

- Тот, кто пишет стихи.

- А чем стихи отличаются от прозы?

- Это очень сложный вопрос. Я всю жизнь над этим думаю, и тысячи людей об этом спорят, и никто толком этого не знает. Это только почувствовать можно: что вот это стихи, а вот это нет.

Вопрос: "Скажите одним словом: о чём вы думаете всю свою жизнь?"

Ответ: "О жизни".

- Что такое жизнь?

- Не знаю. Ну, стал бы я об этом думать всю жизнь, если бы я знал, что это такое? Я потому и думаю, что не знаю. Жизнь всегда шире любого о ней представления.

Вопрос: "У вас есть одна минута, вас слышит весь мир. Что вы скажете?"

Друг друга любите, люди –

кричала душа живая.

Другого раза не будет,

других разов не бывает.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Германом Лукомниковым

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 15 мая 2026

"Бог – это папа души". Пятилетний Шервуд (сын Дмитрия Быкова) в программе "Детский недетский вопрос"
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 08 мая 2026

"ИИ ударил по адвокатуре". Эли Гервиц в программе "Детский недетский вопрос"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 01 мая 2026

"Песня – исследование самого себя". Борис Гребенщиков и ИИ в передаче "Детский недетский вопрос"
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 24 апреля 2026

"Неувядающее чувство любви". Нина Аловерт в передаче "Детский недетский вопрос"