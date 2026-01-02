Уберечь от боли. Александр Титов в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте Newsru.co.il по пятницам.

Гостем передачи стал Александр Титов – бас-гитарист (группы "Аквариум", "Кино", "Зоопарк", "Поп-механика", "Санкт-Петербург" и др.). Отец четырех детей, дед двух внуков.

Зачем надо жениться?

Жениться не обязательно, но вместе жить интересно.

Что это значит "простить"?

Забыть и отпустить ситуацию.

Что ты можешь подарить мальчику трех лет, который "хочет всё"?

Уберечь его от боли... Хотелось бы верить, что не только боль провоцирует в людях творческие порывы.

Что самое важное в жизни?

Не врать себе... Но это невозможно.

