Уберечь от боли. Александр Титов в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте Newsru.co.il по пятницам.
Гостем передачи стал Александр Титов – бас-гитарист (группы "Аквариум", "Кино", "Зоопарк", "Поп-механика", "Санкт-Петербург" и др.). Отец четырех детей, дед двух внуков.
Зачем надо жениться?
Жениться не обязательно, но вместе жить интересно.
Что это значит "простить"?
Забыть и отпустить ситуацию.
Что ты можешь подарить мальчику трех лет, который "хочет всё"?
Уберечь его от боли... Хотелось бы верить, что не только боль провоцирует в людях творческие порывы.
Что самое важное в жизни?
Не врать себе... Но это невозможно.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Александром Титовым
Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"
Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].