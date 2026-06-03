В Лондоне поставили спектакль по пьесам палестинских авторов, в том числе террориста Уалида Дака

В Лондоне состоялась премьера театральной постановки, основанной на девяти коротких пьесах палестинских драматургов, поэтов и художников, часть из которых была написана авторами, находящимися в секторе Газа.

Спектакль поставили режиссеры Ахмед Масуд и Микаэла Миранда. По словам создателей, на подготовку постановки ушла всего одна неделя репетиций. Среди авторов текстов – четыре человека, которые в настоящее время находятся в Газе, а также бывшие палестинские заключенные. Один из них – Уалид Дака, член палестинской вооруженной группировки НФОП, осужденный на пожизненное заключение за похищение и убийство израильского солдата Моше Тамама. Он умер в израильской тюрьме в апреле 2024 года после 38 лет заключения.

"Постановка объединяет истории, действие которых разворачивается в больницах, моргах, лагерях беженцев и разрушенных кварталах Газы, – пишет The Guardian. – В центре внимания – судьбы мирных жителей, медиков, детей и семей, оказавшихся в условиях войны".

Одной из самых обсуждаемых частей спектакля стал фрагмент пьесы Уалида Даки "Мученики возвращаются в Рамаллу", в которой тела погибших заключенных, хранящиеся в израильских тюрьмах и не преданные земле, начинают разговаривать друг с другом.

В спектакле также представлены произведения, сочетающие трагедию с элементами абсурда и сатиры. Среди них – история девочки, потерявшей возможность ходить после взрыва и отказывающейся разговаривать, несмотря на внимание СМИ, а также пьеса о семье, оказавшейся под завалами разрушенного дома.

Постановку исполняют восемь актеров, большинство из которых имеют палестинские корни. Продюсерами проекта выступили театральные коллективы Bet'n Lev Theatre, White Kite Collective и PalArt Collective.

Уалид Дака был обладателем израильского паспорта, до ареста проживал в городе Бака аль-Гарбия. В 1986 году был приговорен к пожизненному заключению за причастность к убийству израильского военнослужащего Моше Тамама. В связи с обнаруженным у него онкологическим заболеванием Дака несколько раз подавал просьбу о досрочном освобождении, но каждый раз получал отказ на основании несоответствия условиям досрочного освобождения. В 2023 году он должен был выйти на свободу, но ему прибавили еще два года за контрабанду мобильных телефонов в тюрьму "Кциот". В мае 2023 года он подал очередное прошение о досрочном освобождении. И хотя офицер тюремной медслужбы в своем заключении написал, что Даке осталось жить всего несколько месяцев, его просьбы вновь была отклонена. Террорист скончался от рака в больнице "Асаф а-Рофе" 7 апреля 2024 года в возрасте 62 лет.