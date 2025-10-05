Мики Зоар создает кинопремию, отменив "Офир"

Министерство культуры объявляет прием заявок на участие в новой кинопремии, которая должна стать альтернативой премии "Офир". Это произошло после того, как победителем последней премии Израильской киноакадемии стала картина "Море" режиссера Шая Кармели-Полака. "Море" вызвал недовольство министра культуры и спорта Мики Зоара, который посчитал, что лента, рассказывающая о палестинском мальчике из окрестностей Рамаллы, является "плевком в лицо граждан Израиля". После церемонии награждения министр культуры заявил, что лишит государственного финансирования премию "Офир". По традиции, победитель премии "Офир" будет представлять Израиль на премии "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Сайт Walla цитирует слова Мики Зоара, который утверждает, что новая премия должна стать "государственной и официальной альтернативой "Офиру", которая, по его мнению, "не представляет мнение израильской общественности и служит трибуной для крайних и маргинальных взглядов на периферии израильского общества, наносящих ему ущерб".

Прием заявок на новую кинопремию, у которой пока нет названия, открыт до 30 октября. Принять участие в конкурсе могут картины, созданные гражданами Израиля на территории Израиля в течение 5785 года. Среди категорий премии – "Лучший игровой фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший актёр", "Лучшая актриса", "Лучшая операторская работа", "Лучший саундтрек", а также почетная премия за жизненные достижения в кинематографе (для деятелей со стажем не менее 25 лет). "Технических номинаций" (монтаж, операторская работа, костюмы, грим, кастинг), а также премий актерам второго плана в списке категорий нет. Победитель в каждой номинации получит 100 000 шекелей. Состав жюри, которое будет выбирать лучшие фильмы, не разглашается. Церемония награждения пройдет в дни Хануки.