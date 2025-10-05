На презентации книги Виктор Вахштайн рассказал о границах между наукой и литературой

В Тель-Авиве прошла презентация новой книги социолога и философа Виктора Вахштайна – "Смонг". Это первая работа автора, изданная в Израиле. Книга вышла в издательстве тель-авивского книжного магазина "Бабель", а встреча с читателями состоялась в помещении театра "Маленький".

Вместо прямого рассказа о книге и её содержании, Виктор Вахштайн прочитал лекцию "Между наукой и литературой, или зачем учёные пишут прозу".

Зачем серьёзному учёному, ректору университета и профессору писать беллетристику? "Оправдываясь" Дж. Р. Р. Толкином ("Властелин колец"), Клайвом Льюисом ("Хроники Нарнии") и другими, Вахштайн доказывал, что проза нужна для того, чтобы "вынести сор" из закрытых сообществ, "допридумывать" объекты приложения знаний и опыта – или, как выразился сам автор, "шлифануть".

Стоит отдельно оговорить название книги. "Смонг". Смонг – это корпус фольклорных текстов (колыбельные, приговорки, сказки и т.д.) в Индонезии, который только на острове Симелуя продолжали воспринимать буквально: "Когда ты слышишь ритмичные удары, и вода отступает от берега – беги на гору". Во время катастрофического землетрясения и цунами 2004 года именно эта традиция спасла десятки тысяч жизней: на острове погибли "всего" семь человек, тогда как в одной лишь Индонезии число жертв превысило 170 тысяч.

Книга названа подобным образом неслучайно. По мнению Виктора Вахштайна, у каждого относительно закрытого общества есть свой "смонг". Советские люди знали, что значит выражение "чёрный воронок", евреи – что при любой этнической разборке достанется и им, а израильтяне при звуке закипающего чайника хватают рюкзак с документами и бегут в бомбоубежище.

Если "смонг" начинает восприниматься как анахронизм, это не значит, что "цунами" не придёт, – поясняет автор. Это значит, что все просто расслабились. Привычные, затёртые до штампа выражения стоит переосмысливать, сверяя их с реальностью и оценивая риски.

Многие называют содержание книги "Смонг" антологией баек Виктора Вахштайна. Однако, хотя книга состоит из некоего набора коротких историй, только часть из них является пересказом того или иного фольклора. Большая часть рассказов автобиографична, другая насыщена множественными историческими фактами, почти у каждой "басни" есть своя "мораль", а все вместе они являются социологическим срезом странной реальности, в которой пребывает в последнее время русскоговорящий мыслящий человек.

Объединённые в одном корпусе, эти рассказы формируют современный "смонг" – укоренённый в прошлом, осмысляющий настоящее и, возможно, готовящий нас к "цунами" будущего. Кто знает, может, именно для этого учёному и надо писать беллетристику.