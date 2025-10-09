Канцлер Австрии призывает отказаться принимать "Евровидение" в случае дисквалификации Израиля

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер и правящая партия ÖVP выступили с инициативой отказаться от приёма "Евровидения" в Вене, если страны-участницы на предстоящем в ноябре голосовании решат отказать Израилю в доступе на конкурс.

Телеканал oe24 цитирует высокопоставленного источника в ÖVP, который заявил: "Невозможно даже представить себе, что именно мы окажемся теми, кто запретит еврейскому артисту выступить в Вене".

Принципиально важно, что, по информации австрийских медиа, в ведущей оппозиционной партии страны, NEOS ("Новая Австрия и либеральный форум"), также разделяют эту позицию.

Михаэль Людвиг, мэр Вены – города, который на сегодняшний день остаётся местом проведения "Евровидения-2026" – ранее заявлял, что, по его мнению, исключение Израиля было бы "ошибочным решением". Однако, как утверждает австрийская пресса, он, тем не менее, высказывается за организацию мероприятия при любом исходе ноябрьского голосования.

Отказ от проведения конкурса потребует от австрийской государственной телерадиовещательной компании ORF выплатить штраф, который может достичь 40 миллионов евро. Генеральный директор корпорации Роланд Вайсман, как утверждается, уведомил политическое руководство страны, что, если Австрия откажется принимать "Евровидение", казне придётся покрыть компании убытки.