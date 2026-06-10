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Наука и Хайтек

На пляже Хайфы спасли морскую черепаху, запутавшуюся в леске

Хайфа
Средиземное море
Животные
время публикации: 10 июня 2026 г., 13:04 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 13:21
На пляже Хайфы спасли морскую черепаху, запутавшуюся в леске
Фото: Илья Баскин, управление природы и парков Израиля

Муниципальные спасатели обнаружили на пляже в Хайфе морскую черепаху, которая запуталась в рыболовных снастях. К "спасательной операции" присоединились находившиеся неподалеку профессор школы морских наук Рои Диамант и его студент Рон Банджо. Совместными усилиями им удалось вытащить животное из воды.

На место вызвали инспектора местного подразделения Управления природы и парков, который доставил черепаху в Национальный центр спасения морских черепах в Михморете. При При первичном осмотре специалисты установили, что это взрослая черепаха логгерхед весом 33 килограмма.

Животное поступило в центр с леской, туго обмотанной вокруг левого переднего плавника. По словам директора центра спасения морских черепах доктора Янив Леви, плавник находится в состоянии некроза, однако рентген показал отсутствие перелома. Черепахе предстоит длительная реабилитация. Ветеринары надеются сохранить поврежденную конечность и после выздоровления вернуть животное в море.

В Управлении природы и парков напоминают, что при обнаружении раненой или оказавшейся в бедственном положении морской черепахи следует немедленно сообщить об этом в диспетчерский центр ведомства по телефону 3639* и не пытаться самостоятельно освобождать животное от лески или другого мусора: это может стоить животному жизни.

Наука и Хайтек
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