Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Израильские ученые объяснили, почему интенсивные упражнения не всегда приводят к потере веса

Израильские ученые
время публикации: 24 мая 2026 г., 15:15 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 15:15

Физические нагрузки укрепляют здоровье, но не гарантируют потерю веса. Ученые из Тель-Авивского университета выяснили, что организм привыкает к тренировкам и начинает экономить энергию.

Исследование с участием добровольцев с избыточным весом показало, что 12-недельная программа контролируемой аэробики улучшила показатели здоровья и увеличила мышечную массу, но не привела к снижению веса. Оказалось, что человеческий организм обладает сложными механизмами компенсации и стремится поддерживать внутренний баланс. Количество калорий в диете участников эксперимента не увеличилось, но их тело перестроилось на более экономный режим работы. Работа опубликована в журнале Communications Medicine.

В ходе регулярных тренировок у испытуемых снизился уровень метаболизма в состоянии покоя, а ежедневные упражнения стали более эффективными и менее энергозатратными. Самым неожиданным стало то, что объем печени и почек – органов, потребляющих большое количество ресурсов, – уменьшился примерно на 5%. Тело сократило внутренний расход энергии, чтобы компенсировать ее повышенные затраты во время физической активности.

Этот эволюционный механизм сформировался еще в далекой древности, когда нашим предкам приходилось преодолевать огромные расстояния ради добычи пищи при ее постоянном дефиците.

Руководитель работы профессор Ифтах Гепнер отмечает: "Не надо удивляться. Физическая активность сама по себе не предназначена для снижения веса. На протяжении многих лет наука показывала, что потеря веса в результате физических упражнений значительно ниже, чем люди ожидают. Мы впервые обратили внимание на перестройку печени и почек, объясняющую это явление. Необходимо подчеркнуть, что физическая активность приносит большую пользу для здоровья, просто именно на снижение веса она не нацелена".

Ученые еще раз обращают внимание на то, что для эффективного похудения спорт необходимо сочетать с правильным питанием.

