Израильский стартап разработал платформу кибербезопасности, визуализирующую угрозы и риски

Израильский стартап DevOcean разработал систему кибербезопасности, которая резко снижает количество ложных предупреждений. Компания Pentera приобрела систему за $30 миллионов.

Компания DevOcean решает критическую проблему современной кибербезопасности – перегруженность специалистов огромным количеством предупреждений об уязвимостях и атаках от самых разных инструментов, которые не всегда понимают друг друга. Специалисты буквально тонут в океане предупреждений, не сразу понимая, какие риски действительно критичны и требуют немедленной реакции, а в каких случаях инструменты просто перестраховываются и посылают сигнал "на всякий случай", или реагируют на активность друг друга.

DevOcean создала платформу, которая консолидирует данные от более чем 100 различных инструментов безопасности – это системы обнаружения уязвимостей в облаке, контроль предоставления прав доступа, сканеры кода, подозрительное повышение рабочих нагрузок и т.д. ИИ-система DevOcean определяет реальную степень риска и визуализирует ее в реальном времени.

DevOcean использует современную графовую базу данных Amazon Neptune для построения виртуального чертежа облачных приложений. Платформа создает в реальном времени визуализацию того, как связаны разные активности и риски, выявляет причины проблем и значительно снижает информационный шум. Например, если инструмент безопасности помечает событие как критическое, но DevOcean видит, что оно связано с активизацией в тестовой среде (например, происходит моделирование киберугрозы), система понижает приоритет события.

Израильско-американская компания Pentera, чья оценка превышает $1 миллиард, приобрела DevOcean для замыкания цикла между выявлением и устранением уязвимостей. Интеграция DevOcean позволит клиентам Pentera не только обнаруживать проблемы, но и автоматизировать их устранение с помощью ИИ-систем.

Сделка оценивается в $30 миллионов.