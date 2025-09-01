x
Наука и Хайтек

Израильский стартап продвигает ИИ-платформу для защиты национальной кибербезопасности

Кибербезопасность
ИИ
Стартап
время публикации: 01 сентября 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 14:51
Компания Dream Security, разрабатывающая ИИ-платформу кибербезопасности для государств и правительств, привлекла $45 миллионов. Ее оценка достигла $1,3 миллиарда.

ИИ-платформа Dream Security предназначена для защиты национальной кибербезопасности от атак враждебных государств. Платформа обеспечивает видимость киберугроз, предсказывает направление атаки и смягчает риски в реальном времени. Система использует закрытые исследования и продвинутые вычислительные возможности для обнаружения угроз и слепых зон в защите. ИИ-платформа способна нейтрализовать киберугрозы до нанесения ущерба критически важной инфраструктуре.

Основное отличие Dream Security от других систем кибербезопасности – это ИИ-модель Cyber Language Model, которая думает одновременно как хакер и как защитник, что позволяет предугадывать атаки на принципиально новом уровне.

Dream Security разрабатывает решения специально для защиты правительственных учреждений, национальных киберсистем и стратегически важных компаний. Платформа предоставляет командам кибербезопасности постоянно работающего ИИ-партнера, который усиливает устойчивость к постоянно меняющимся угрозам, которые постоянно меняются и становятся все более изощренными буквально каждый день.

В феврале 2025 года Dream Security привлекла $100 миллионов и достигла оценки $1,1 миллиарда. Теперь компания завершила вторичное финансирование на $45 миллионов, и ее оценка достигла $1,3 миллиарда, сообщает "Глобс".

