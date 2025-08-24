x
24 августа 2025
Наука и Хайтек

Около границы с Газой идут работы по спасению византийской мозаики

Газа
Археология
время публикации: 24 августа 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 10:55
Около границы с Газой идут работы по спасению византийской мозаики
Около границы с Газой идут работы по спасению византийской мозаики
Около границы с Газой идут работы по спасению византийской мозаики
Сотрудники Управления национальных парков и Управления древностей ведут в Хурва Грарит на северном берегу ручья а-Бсор в западном Негеве работы по спасению византийской мозаики и руин церкви того же периода.

Берег ручья осыпается и может обрушиться в любой момент, что угрожает археологическим памятникам уничтожением. Так что работы приходится вести буквально наперегонки со временем. В дальнейшем планируется перенос мозаики в безопасное место.

Археологический объект, который находится в сотнях метров от границы сектора Газы, был обнаружен британскими солдатами во время Первой Мировой войны. Однако мозаику нашли только во время первых раскопок, которые провели в 60-е годы прошлого века.

Фрагмент мозаики был спасен еще тогда и перенесен на хранение в фонды Управления древностей в Музее Рокфеллера.

В 2005 году, когда отмечалось 60-летие киббуца Беэри, находка была передана в археологическое собрание киббуца.

Спасательные работы проводятся несмотря на то, что в секторе Газы в настоящее время продолжаются активные боевые действия. Война началась 7 октября 2023 года после вторжение в Израиль террористов, убивших около тысячи человек и захвативших сотни заложников. Сейчас террористы продолжают удерживать 50 заложников, живых и мертвых.

