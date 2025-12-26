Ученые раскрыли скрытые карты мозга, благодаря которым эмпатия ощущается физически

В международном исследовательском проекте нейробиологи из Университета Рединга, Нидерландского института нейронаук и Свободного университета Амстердама попытались глубже разобраться в том, как человек воспринимает окружающий мир. Их работа показала, каким образом мозг преобразует зрительные сигналы в телесные ощущения, создавая ощущение "физической" реальности происходящего.

Представьте ситуацию: вы готовите с другом, и он неожиданно режет палец. Вы почти мгновенно морщитесь, вздрагиваете или инстинктивно отдергиваете руку. Такие реакции возникают за доли секунды и не являются воображаемыми – они связаны с активацией соматосенсорной коры, области мозга, отвечающей за осязание. Это приводит к важному вопросу: как простое наблюдение за чужой болью способно вызывать у нас собственные телесные ощущения? Чтобы найти ответ, ученые из Великобритании, США и Амстердамского университета VU вместе с NIN (KNAW) использовали неожиданный подход – художественные фильмы. Вместо классических лабораторных заданий они изучали работу мозга в более естественных условиях, когда люди просто смотрят кино.

Ученые анализировали данные МРТ, полученные от участников, которые в сканере смотрели сцены из фильмов вроде "Социальной сети" и "Начала". Цель заключалась в том, чтобы определить, какие нейронные системы отвечают за глубокое погружение в наблюдаемые события и переживание их как "реальных".

Говоря о "картах" мозга, ученые имеют в виду упорядоченные представления тела и пространства. В соматосенсорной коре информация о теле распределена системно: одни участки отвечают за ноги, другие – за руки или голову. Эти карты помогают мозгу точно локализовать ощущения. Особый интерес вызвало обнаружение похожих карт в зрительной коре. Это указывает на тесную связь между зрением и осязанием: визуальная информация организуется по тому же принципу "от головы до ног", что и тактильные ощущения. Иными словами, наблюдая за другим человеком, мозг обрабатывает увиденное почти так же, как собственный телесный опыт.

Исследователи предполагают, что множественные карты тела выполняют разные задачи. Одни помогают распознавать отдельные части тела, другие – определять их положение в пространстве. Какая именно карта активируется, зависит от фокуса внимания: следите ли вы за движением руки, берущей чашку, или пытаетесь понять эмоциональное состояние человека по его позе и выражению лица. Каждый взгляд на другого человека требует сложных визуально-телесных преобразований, и такие карты, по мнению ученых, лежат в основе этого процесса.

Хотя наличие перекрывающихся карт может показаться избыточным, команда считает это преимуществом. По их словам, такая организация позволяет мозгу хранить разные типы информации в одном пространстве и гибко преобразовывать их в зависимости от текущей задачи.