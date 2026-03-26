последняя новость: 15:46
Наука и Хайтек

Психологи показали, какую эмоциональную нагрузку несут израильские учителя во время войны

время публикации: 26 марта 2026 г., 15:46 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 15:46
Chen Leopold/Flash90

Ученые из Университета Бен-Гуриона показали, что роль педагогов как "службы психологической защиты" во время войны часто приводит к клинической депрессии и выгоранию учителей.

Работа, опубликованная в журнале Teaching and Teacher Education, основана на анализе состояния 259 учителей во время войны "Железные мечи".

Исследователи разделили стратегии поведения учителей на "глубинную игру", когда педагог искренне старается сопереживать и сохранять спокойствие, и "поверхностную игру", когда страх и стресс просто скрываются под маской. Оказалось, что ключевым фактором психического здоровья учителя является мотивация. Если учитель видит в заботе об учениках свою внутреннюю миссию, риск срыва значительно ниже. Но если такая стойкость навязывается извне администрацией или родителями, вероятность психологического коллапса резко возрастает.

Данные мониторинга с декабря 2023 года выглядят тревожно. У 40% участников исследования уровень тревоги и депрессии пересек клинический порог. 12% страдали от тяжелой депрессии, а 5% – от острой тревоги, что значительно превышает показатели мирного времени. Педагоги вынуждены работать эмоциональными фильтрами, блокируя внешние угрозы ради стабильности детей, но сами часто остаются без защиты. Авторы подчеркивают, что система, принуждающая к "стойкости", умножает число случаев профессионального выгорания и увольнений.

Для сохранения кадрового состава программы подготовки учителей должны сместить акцент с чисто педагогических навыков на формирование профессиональной идентичности, включающей эмоциональную саморегуляцию.

Соавтор работы доктор Моти Бенита отмечает: "Развитие профессиональной идентичности учителей как таковой, которая включает эмоциональные, а не только педагогические аспекты, может способствовать не только эмоциональному благополучию педагогов и предотвращению увольнений, но имеет важное значение для воспитания учащихся как активных и ответственных граждан".

