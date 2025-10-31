Институт Вейцмана – 6-й в мире по качеству исследований

Израильский институт Вейцмана занял шестое место в престижном Лейденском рейтинге качества академических исследований за 2025 год, поднявшись на четыре позиции по сравнению с прошлым годом.

Это самая высокая позиция израильского вуза в рейтинге с начала его публикации в 2006 году. Следует отметить, что рейтинг охватывает научные публикации за предшествующие годы, в данном случае – за 2020-2023 годы, за которые ученые института опубликовали 2422 статьи, цитировавшиеся 39 185 раз. Более 63% научных статей ученых института вошли в верхнюю половину научных статей, имеющих наибольшее влияние в своей области в эти годы. Около 18% статей вошли в верхний дециль наиболее влиятельных статей, и 2,5% вошли в верхний процентиль.

Рейтинг качества исследований публикуется ежегодно Институтом научных и технологических исследований Лейденского университета, Нидерланды. Рейтинг основан только на количественных данных, а не на субъективных опросах. Он взвешивает количество научных публикаций исследователей и исследовательниц в различных академических учреждениях, количество цитирований этих статей – показатель, свидетельствующий о качестве науки, – и дополнительные данные, учитывающие размер исследовательского института.

Лидером рейтинга является Массачусетский технологический институт (MIT), за ним следует Принстон, третье место занимает Калифорнийский технологический институт (Caltech), четвертое – Гарвард, пятое – Стэнфорд.

Институт Вейцмана обошел такие вузы как Оксфорд (7), Кембридж (10), Беркли (11). Стоит отметить 9-е место Саудовского университета короля Абдаллы.

Остальные израильские вузы находятся далеко позади – Еврейский университет в Иерусалиме – 869-й, хайфский "Технион" – 875-й, Тель-Авивский университет – 999-й.