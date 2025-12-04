Израильский стартап готовит электромагнитную пушку для запуска грузов на низкую околоземную орбиту

Компания Moonshot Space разрабатывает электромагнитный ускоритель для доставки грузов в космос без химического топлива, обещая снизить стоимость запусков в десять раз.

Израильский стартап Moonshot Space представил проект системы запуска грузов в космос, основанной на электромагнитном ускорении вместо традиционных ракетных двигателей. Технология использует принцип рельсотрона или катушечной пушки – концепции, которые также разрабатываются для военных целей.

Установка представляет собой длинную цилиндрическую трубу с рельсом внутри, похожую на ствол пушки. Укрепленная капсула с полезной нагрузкой разгоняется вдоль рельса серией катушек, генерирующих электромагнитную волну. Энергия накапливается в конденсаторе и затем высвобождается в катушки, разгоняя капсулу до скорости 8 км/с – это первая космическая скорость, достаточная для выхода на низкую околоземную орбиту.

Именно низкая орбита на высоте 200-2000 километров – наиболее востребованная зона космоса, где находится большинство спутников и космических станций, включая МКС. Для перехода на более высокие орбиты капсулам потребуется собственная двигательная установка.

Основное преимущество технологии – резкое увеличение доли полезной нагрузки. Обычная ракета может нести не более 4% своего веса как полезный груз, тогда как электромагнитная пушка повышает этот показатель до 45%, устраняя необходимость в тяжелых топливных баках. Это позволит снабжать космические станции и спутники оборудованием, топливом и сырьем в десять раз дешевле.

Система предназначена для запуска малых и средних грузов и будет дополнять тяжелые ракеты, такие как Falcon 9 от SpaceX. Для людей такой способ запуска непригоден из-за экстремальных перегрузок.

Параллельно Moonshot создает уменьшенный ускоритель для испытаний гиперзвукового оружия. Компания привлекла $12 миллионов и планирует достичь космоса в течение пяти лет, сообщает Times of Israel.