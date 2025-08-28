x
время публикации: 28 августа 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 11:43
Для строительства новой базы ВМС в Эйлате эвакуируют 10 тысяч колоний кораллов. Видео
Фото: Валентин Ниделеа / Управление парков и заповедников Израиля

Управление природы и парков совместно с министерством обороны и военно-морскими силами ЦАХАЛа приступило к масштабной операции по восстановлению морской природы в районе морского военного порта в Красном море.

В рамках проекта по строительству нового морского порта будет снесен старый причал, построенный в середине прошлого века и не отвечающий современным оперативным стандартам и эксплуатационным потребностям ЦАХАЛа.

Во время работ по демонтажу причала, включая бетонные и подводные элементы, необходимо будет сохранить уникальные природные ценности Эйлатского залива. Специалисты аккуратно и скоординированно эвакуируют около 10 тысяч колоний кораллов, в которых обитает множество морских организмов.

Во время этого масштабного переселения морских обитателей специалисты отделяют кораллы от мусора и устаревшей портовой инфраструктуры на морском дне, переносят их на решетки и перемещают в безопасное место. Ожидается, что работы по извлечению кораллов продлятся еще несколько недель.

После перестройки базы будет высвобождена прибрежная площадь с северного и южного краев базы ВМС, которая постепенно вернется на нужды общественности: для любителей плавания откроются ранее недоступные участки побережья. Из собранных кораллов в будущем будет создан искусственный коралловый риф.

По словам ответственного за инфраструктуру в южном округе Управления природы и парков Шахар Исахаров отметил, что речь идет о проекте по восстановлению залива невиданного до сих пор масштаба: за многие годы на дне скопились сотни тонн мусора и обломков, которые обросли кораллами.

Работа по перемещению кораллов – очень тонкая и осторожная, к настоящему моменту удалось переместить свыше 7000 колоний, часть из которых находится под угрозой исчезновения. Проект сопровождает инспектор морской инфраструктуры Валентин Ниделеа, который специализируется на перемещении кораллов в морской среде.

После того, как кораллы будут перемещены и после вывоза мусора министерство обороны сможет приступить к новому строительству, которое обеспечит нужды ВМС на годы вперед, и параллельно с этим поможет сохранить уникальную морскую экологию Эйлатского залива.

