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NEWSru.co.il :: Спорт2 января 2022 г., 09:41

Самая холодная рекордная "Зимняя классика". Невероятное поражение "Коламбуса"

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Самая холодная рекордная "Зимняя классика"

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Коламбус" проиграл "Каролине" 4:7, выигрывая в середине матча 4:0.

Бостон Брюинз - Баффало Сейбрз 4:3 (овертайм)

После второго периода "клинки" вели в счете 3:1.

Победный гол на 34-й секунде овертайма забросил Чарли Койл.

Коламбус Блю Джекетс - Каролина Хурикейнз 4:7


На 30-й минуте хозяева вели в счете 4:0.

Флорида Пантерз - Монреаль Канадиенз 5:2

Три голевых передачи сделал Джонатан Юбердо.

Нешвилл Прэдейторз - Чикаго Блэк Хоукс 6:1

Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерз 3:2 (овертайм)

Победный гол на 64-й минуте забил Ноа Добсон.

Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 4:6

Это был самый холодный матч "Зимней классики", сообщает официальный сайт НХЛ. Команды, забив 10 шайб, повторили рекорд результативности НХЛ в матчах под открытым небом.

Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторз 6:0

Джек Кемпбелл совершил четвертый шутаут в сезоне, отразив 23 броска.

Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5

Таннер Пирсон (Ванкувер) совершил "хет-трик Горди Хоу": забил гол, сделал результативную передачу и подрался.

Лос-Анджелес Кингз - Филадельфия Флайерз 6:3


Нападающий "королей" Виктор Арвидссон открыл счет на 12-й секунде матча. Он повторил рекорд клуба по самому быстрому голу, который установил Уэйн Гретцки.

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