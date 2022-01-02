Самая холодная рекордная "Зимняя классика". Невероятное поражение "Коламбуса"
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Коламбус" проиграл "Каролине" 4:7, выигрывая в середине матча 4:0.
Бостон Брюинз - Баффало Сейбрз 4:3 (овертайм)
После второго периода "клинки" вели в счете 3:1.
Победный гол на 34-й секунде овертайма забросил Чарли Койл.
Коламбус Блю Джекетс - Каролина Хурикейнз 4:7
На 30-й минуте хозяева вели в счете 4:0.
Флорида Пантерз - Монреаль Канадиенз 5:2
Три голевых передачи сделал Джонатан Юбердо.
Нешвилл Прэдейторз - Чикаго Блэк Хоукс 6:1
Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерз 3:2 (овертайм)
Победный гол на 64-й минуте забил Ноа Добсон.
Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 4:6
Это был самый холодный матч "Зимней классики", сообщает официальный сайт НХЛ. Команды, забив 10 шайб, повторили рекорд результативности НХЛ в матчах под открытым небом.
Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторз 6:0
Джек Кемпбелл совершил четвертый шутаут в сезоне, отразив 23 броска.
Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5
Таннер Пирсон (Ванкувер) совершил "хет-трик Горди Хоу": забил гол, сделал результативную передачу и подрался.
Лос-Анджелес Кингз - Филадельфия Флайерз 6:3
Нападающий "королей" Виктор Арвидссон открыл счет на 12-й секунде матча. Он повторил рекорд клуба по самому быстрому голу, который установил Уэйн Гретцки.
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