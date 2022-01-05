Умер известный футболист, чемпион СССР в составе "Зари"

4 января на 73-м году жизни умер известный советский футболист Анатолий Куксов, сообщает "Спорт-экспресс".

Полузащитник всю карьеру играл в луганской "Заре", с которой в 1972 году стал чемпионом СССР, и дважды выходил в финал Кубка СССР. Он был признан лучшим футболистом в истории луганского футбола.

В составе сборной СССР Анатолий Куксов - бронзовый призер Мюнхенской олимпиады.

Он тренировал команды "Заря" (Луганск), "Металлург" (Запорожье), "Азовец" (Мариуполь), "Авангард" (Ровеньки), "Коммунальник" (Луганск), "Авангард" (Ровеньки).